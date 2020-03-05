بوغبا قد يبقى في مانشستر يونايتد بسبب لاعبين

قد يغير النجم بول بوغبا رأيه بشأن الرحيل عن مانشستر يونايتد الصيف القادم بعد تعاقد الشياطين الحمر مع برونو فيرنانديش واحتمالية ضم جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند.

وارتبط اسم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد أو العودة إلى يوفنتوس، في ظل علاقته المتوترة مع إدارة النادي بسبب تمسكها باستمراره رغم رغبته في المغادرة الصيف الماضي.

وقالت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية، يبدو أن بوغبا لا يمانع فكرة البقاء في أولد ترافورد، وقد يستمر بالقميص الأحمر لما بعد سوق الانتقالات الصيفية القادم.

يأتي ذلك بعد انضمام فيرنانديش، وتقديمه أداءً راقياً مع الشياطين الحمر، كما لعبت احتمالية توقيع النادي مع النجم الشاب سانشو، الذي يتألق بشدة حالياً دوراً كبيراً أيضاً في قرار الدولي الفرنسي.