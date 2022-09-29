بوغبا: قرار رحيلي عن مانشستر يونايتد صوب يوفنتوس جاء من القلب

شدد النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا على أن الرحيل عن مانشستر يونايتد صوب يوفنتوس الصيف الماضي كان قراراً صادراً من القلب.

وفضل لاعب خط الوسط الفائز مع منتخب بلاده ببطولة كأس العالم 2018 عدم تجديد عقده مع الشياطين الحمر والرجوع إلى تورينو لارتداء قميص فريقه السابق في صفقة مجانية.

ماذا قال بوغبا عن عودته إلى يوفنتوس؟

وقال صاحب الـ 29 عاماً في تصريحات لمجلة "جي كيو" بنسختها الإيطالية: "أود أن أقول أن قرار عودتي نابع من القلب.

"ربما كان وقتاً مناسباً للعودة إلى هنا (يوفنتوس)، عانيت خلال آخر 3 مواسم في مانشستر من تلاحق الإصابات، ولم تسر الأمور كما كنت أرغب، ذلك ليس سراً.

"وبما أن يوفي لم يفز بلقب الدوري الإيطالي لموسمين متتاليين، اعتقدت أن ذلك يمثل تحدياً لي وللنادي، وأنه الوقت المناسب للاتحاد سوياً ومحاولة استرجاع ما ينتمي لنا، وفوق كل شيء، أريد أن أفوز من جديد.

"لا يوجد فرق كبير ما بين اللعب في مانشستر يونايتد أو يوفنتوس، فكلاهما كبيران، ويوفي هو الأعظم في إيطاليا."