بوغبا: ليفربول يستحق الفوز بالدوري الإنجليزي

قال بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن ليفربول يستحق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والذي بات بالفعل على أعتاب التتويج مؤكداً أنه من المؤلم أن يتألق الفريق الغريم.

وفاز الريدز 3-2 على ويست هام يونايتد الاثنين الماضي ليصبح بحاجة إلى 12 نقطة لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاماً، بينما يأتي يونايتد خامساً بفارق 38 نقطة عن غريمه المتصدر.

وقال الفرنسي لشبكة "إي إس بي إن" "هم أفضل من الجميع بفارق واضح. لم يخسروا أي مباراة هذا الموسم في الدوري. وضعوا يداً بالفعل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز".

وفاز ليفربول 26 مرة وتعادل مرة واحدة في 27 مرحلة بالدوري الممتاز، وقال بوغبا أن فريق المدرب يورغن كلوب تطور بشكل مستمر في السنوات الأخيرة الماضي.

وشدد لاعب الوسط صاحب الـ 26 عاماً: "هم أفضل من الموسم الماضي عندما فازوا بلقب دوري الأبطال ومن الموسم الذي سبقه عندما بلغوا نهائي دوري الأبطال".

وأضاف الفرنسي الذي لم يلعب بعد خلال عام 2020 بسبب معاناته من الإصابة: "كلاعب في مانشستر يونايتد، وفي ظل التنافس بيننا، فإننا لا نريد فوزهم باللقب.

"لا نريد أن يفوز أي فريق آخر باللقب غيرنا لكن كمحب لكرة القدم واحتراماً للفرق المنافسة، يجب القول أنهم يستحقون التواجد في المكان الذي هم فيه اليوم".