بوغبا ما زال يحلم بالانضمام لريال مدريد

على الرغم من أن فرص انتقال النجم بول بوغبا لريال مدريد في تراجع مستمر يوماً بعد يوم نظراً لاقتراب سوق الانتقالات في إنجلترا على نهايته، إلا أن الدولي الفرنسي ما زال يتمنى الانضمام للنادي الإسباني خلال الأيام القليلة القادمة في ظل رغبة المدرب زين الدين زيدان بالتعاقد معه.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن بوغبا يأمل تحرك ريال من أجل ضمه، إلا أنه سيتوجب على إدارته التقدم بعرض رسمي قبل الثامن من الشهر الجاري الذي يواكب موعد إغلاق نافذة سوق الانتقالات في إنجلترا، وذلك قبل يوم من بداية الموسم الجديد.

في المقابل، يبدو تخلي الشياطين الحمر عن النجم الفرنسي مستبعداً نظراً لضيق الوقت من أجل البحث عن بديل مناسب.