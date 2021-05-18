بوغبا وديالو يرفعان علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد

رفع الثنائي بول بوغبا وآماد ديالو لاعبا مانشستر يونايتد علم فلسطين في ملعب أولد ترافورد بعد نهاية المباراة أمام فولهام.

وسقط يونايتد في فخ التعادل مع ضيفه اللندني 1-1 ضمن المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد ملعب أولد ترافورد حضوراً جماهيرياً محدوداً بعد قرار الحكومة البريطانية بالسماح للمشجعين بحضور آخر مرحلتين من البطولة.

واستجاب بوغبا لنداء أحد الجماهير وحصل منه على علم فلسطين وقام هو وزميله ديالو برفع العلم.

وسبق ووجه الفرنسي رسالة طالب فيها بضرورة تحقيق السلام والحب، مشيراً إلى أنه يصلي من أجل فلسطين عقب الأحداث التي مرت بها خلال الأسابيع الأخيرة.

وكتب بوغبا عبر حسابه على "إنستغرام" قبل عيد الفطر: "العالم يحتاج للسلام والحب، سيحل العيد قريباً فدعونا نحب بعضنا البعض، نصلي من أجل فلسطين".