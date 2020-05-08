بوغبا يبتعد أكثر عن ريال مدريد

أصبحت فرصة توقيع بول بوغبا مع ريال مدريد بعيدة أكثر، حيث تغيرت استراتيجية النادي الملكي بعد جائحة فيروس كورونا، وتغيرت بطبيعة الحال أهدافه في السوق.

وتصر صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نجم مانشستر يونايتد لن يكون التوقيع القادم للنادي الملكي في الصيف، رغم أنه ارتبط بالانتقال إليه منذ صيف عام 2016 حينما كان في يوفنتوس.

انتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد بدلاً من الالتحاق بفريق المدرب زين الدين زيدان، بعد أن دفع الشياطين الحمر ما يقرب من 114 مليون يورو كرسم انتقال له، إضافة إلى أنه لا يزال يدفع له 19 مليون يورو كراتب سنوي.

لم يحقق الفرنسي ما اعتقد أنه سيحققه في ملعب أولد ترافورد، ونما خلاف بينه وبين جوزيه مورينيو مدرب الفريق السابق، وارتبط بالرحيل وقتها، لكن عندما تمت إقالة المدير الفني البرتغالي في ديسمبر 2018 عاد مرة أخرى لحسابات النادي.

لكن في الشهور الأخيرة دخلت أسماء أخرى في مفكرة النادي الإسباني العملاق لتدعيم خط الوسط، مثل لاعب الوسط اليافع إدواردو كامافينغا من رين، ونغولو كانتي من تشيلسي.

يدرك ريال مدريد أن بوغبا لم يغير رأيه، وأنه إلى الآن يتمنى الالتحاق بالفريق في ظل وجود زيدان، لكن النادي يفضل البيع قبل الشراء ويبحث عن خيارات أخرى في سوق الانتقالات، كما أن التوقيع مع بوغبا سيتعارض مع خطط النادي نظراً لراتبه المرتفع كثيراً.