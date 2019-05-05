بوغبا يتسبب بفتنة في صفوف ريال مدريد

أكد تقرير إعلامي السبت أن الانتقال المحتمل لبول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، يشعل فتنة في النادي الملكي.

وقال برنامج “إل تشيرينغيتو” الإسباني أن هنالك انقساماً بين اللاعبين داخل غرف ملابس ريال مدريد بشأن التعاقد مع الدولي الفرنسي الصيف القادم.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين يشككون في سلوك بوغبا، بعدما كان طرفاً في عدد من الأزمات داخل مانشستر يونايتد.

وأوضح البرنامج أن بعض نجوم ريال يرغبون في إتمام الصفقة، لكن هناك من يتخوف من أن تتم معاملة بوغبا بحال قدومه كنجم سوبر.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن صفقة النجم الفرنسي لا تجذب لاعبي ريال مدريد، ولا تحظى بنفس الحماس مقارنة بالتعاقد مع إيدين هازارد نجم تشيلسي.

وتحدثت العديد من التقارير الصحفية، عن رغبة بوغبا، في الانتقال لريال مدريد الصيف القادم.