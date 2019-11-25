بوغبا يثير أزمة و80 مليون يورو تحسم رحيله

أثار النجم بول بوغبا، الكثير من الجدل بعد تعرضه للإصابة في الفترة الأخيرة، مع مماطلته في العودة لمانشستر يونايتد، لدفع إدارة النادي على بيعه لريال مدريد.

وتعرض لاعب الوسط الفرنسي منذ أسابيع عدة لإصابة في قدمه أجبرته على الغياب عن تدريبات ومباريات فريقه وبدء برنامج تأهيلي للعودة من تلك الإصابة.

وأكد باكو غونزاليس، مدير برنامج "تيمبو دي خويجو"، الذي يذاع على شبكة "كوبي" الإذاعية، أن بوغبا يماطل في برنامجه التأهيلي لكيلا يعود للملاعب في الوقت المتوقع له ولإثارة الجدل لينتهي الأمر برحيله عن يونايتد.

وأضاف غونزاليس أن الفرنسي لا يشارك مع فريقه في الوقت الحالي بهدف التعزيز من مسألة رحيله خلال سوق الانتقالات الشتوية والانضمام إلى ريال مدريد.

وأشار أيضاً إلى أن هذا الأمر يتردد خلف الأبواب المغلقة بالنادي وأن هناك أصوات تتحدث عن مسألة رحيله مقابل 80 مليون يورو.

وفي وقت سابق، أبدت إدارة ريال مدريد رغبة كبيرة في التعاقد مع بوغبا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إدارة الشياطين الحمر وقفت عائقاً أمام ذلك.

ويحاول الملكي بشتى الطرق التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي رغبة من مواطنه ومدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، لكن إدارة مانشستر رفضت التخلي عنه لعدة أسباب، أبرزها قيمة اللاعب داخل الفريق ومهارته وقدرته على قيادة مشروع أولي غونار سولشاير وغياب الوقت الكافي للتعاقد مع بديل له.