بوغبا يثير التساؤلات بـ "صورة"!

أثار الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، الجدل بعدما نشر صورة، أمس السبت، تجمعه بمواطنه ومهاجم ريال مدريد، كريم بنزيمة بقميص منتخب بلادهما.

ونشر نجم الوسط الصورة عبر حسابه على "سناب تشات"، والتي تضمنت أيضاً ساعة رملية ودائرة بيضاء، بالإضافة إلى وجه تعبيري يضع يده على فمه مشيراً بالصمت.

وفسر الكثيرون هذه الصورة بأنها إشارة من نجم الشياطين الحمر، إلى اقتراب انتقاله لريال مدريد.

وتشير الأنباء الأخيرة إلى أن المفاوضات جارية حالياً، بين الناديين حول صفقة بوغبا.

كما ذكرت تقارير أن بوغبا غاب عن لقاء فريقه أمام ميلان ضمن الكأس الدولية للأبطال أمس السبت، بسبب رغبته في الرحيل عن أولد ترافورد.