بوغبا يجدد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد

أشارت تقارير إلى أن بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد ما زال يرغب في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وارتبط اسم الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف الماضي، بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.

وأخبر بوغبا زملاءه في غرفة خلع ملابس الشياطين الحمر، برغبته في المغادرة الصيف القادم.

ولم يشارك النجم المتوج بكأس العالم 2018، مع يونايتد هذا الموسم إلا في 8 مباريات بكافة البطولات بسبب إصابته في الكاحل.

وكان من المتوقع أن يتخلى مانشستر يونايتد عن لاعب الوسط الصيف الماضي مقابل 180 مليون جنيه استرليني، لكن مع إصابته وتبقي 18 شهراً على نهاية عقده سينخفض سعره بشكل كبير.

وتعاقدت إدارة الشياطين الحمر، مع برونو فيرنانديش قادماً من سبورتينغ لشبونة الشهر الماضي، لتدعيم خط الوسط وتحسباً لرحيل بوغبا المقترب.

وانضم الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً، إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

يذكر أن بوغبا حصل على بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد.