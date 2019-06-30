بوغبا يحن إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير أن لاعب وسط المنتخب الفرنسي بول بوغبا يرغب في العودة لفريقه السابق يوفنتوس.

ويضع بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد على رأس أولوياته العودة إلى بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية.

وأشارت وسائل إعلام إسبانية إلى أنه رغم الاهتمام المتزايد من جانب ريال مدريد بضم بوغبا، إلا أن الفرنسي يرغب في العودة إلى يوفي لمجاورة الهداف كريستيانو رونالدو واللعب تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري.

وكان النجم الفرنسي قد انضم إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو.

ويعتبر بوغبا هدفاً من أهداف المدرب زين الدين زيدان لضمه إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في منافسة قوية مع الملكي من أجل ضم اللاعب.

وذكرت صحف إسبانية أن ريال مدريد يرغب في تقديم عرض لضم بوغبا بقيمة 125 مليون يورو (140 مليون دولار)، ودفع راتب يعادل ما يتقاضاه لاعبه الجديد إيدين هازارد المنضم حديثاً من تشيلسي، وهو أقل بقليل من المبلغ الذي يتقاضاه سيرخيو راموس قائد الفريق.

بدوره، يبدو يوفنتوس مستعداً لمنافسة ريال مدريد في سباق التعاقد مع اللاعب، خاصة وأن الفريق الإيطالي نجح في ضم رونالدو ليثبت أن لا شيء مستحيل.

ولا يزال مانشستر يونايتد متمسكاً بلاعبه، ولا يريد بيعه في خطوة من شأنها أن تسعد المدرب أولي غونار سولشاير الذي كان دائماً يصر على أهمية وجود بوغبا وأنه يريد بناء الفريق حوله.

ويضع ذلك مانشستر يونايتد في موقف قوي خلال عملية التفاوض، حيث سيكون بإمكانه طلب أكبر قدر ممكن من المال إذا تطورت المحادثات.