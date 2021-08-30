بوغبا يختار أفضل مهاجم لعب إلى جانبه

اختار بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد زميله مايسون غرينوود كأفضل من يستطيع إنهاء الفرص داخل الشباك من بين جميع النجوم الذين زاملهم خلال مسيرته حتى الآن.

وجاءت هذه التأكيدات بعد نجاح المهاجم الإنجليزي الصاعد في تسجيل هدف انتصار الشياطين الحمر أمس الأحد على ولفرهامبتون واندررز على ملعب مولينيو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن غرينوود البالغ من العمر 19 عاماً من زيارة الشباك في المباراة الثالثة على التوالي قبل 10 دقائق على النهاية بتسديدة يمينية من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء.

ماذا قال بوغبا عن زميله الشاب؟

وقال بوغبا في مقابلة مع "ستاديوم آسترو": "مايسون على ما أعتقد يميل لاستخدام ساقه اليسرى، يراوغ أكثر باستعمال يسراه لكنه يسدد بكلتا الساقين.

"إنه ينهي الكرات بشكلٍ استثنائي، أعتبره أفضل من لعبت وتدربت إلى جانبه من هذه الناحية.

"إنه الأصغر سناً، لكنه مذهل وأتمنى أن يسجل المزيد من الأهداف وأن يتحسن ويفوز بالمزيد من الألقاب.

"إنه يافع وموهوب للغاية، وأريد دفعه حتى يستمر في تقديم المزيد."

وسجل غرينوود 32 هدفاً مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد حتى الآن، وهو رقم لا يستهان به بالنسبة للاعب بعمره.