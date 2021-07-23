بوغبا يرفض التجديد مع يونايتد بانتظار باريس سان جيرمان

رفض نجم خط الوسط الفرنسي بول بوغبا تجديد عقده مع مانشستر يونايتد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأدى هذا الرفض لتعقيد الموقف بالنسبة للنادي الإنجليزي الذي بات يخشى خسارة اللاعب الأغلى في تاريخه (تم شراءه مقابل 89 مليون جنيه استرليني) مجاناً بعد انتهاء عقده صيف العام القادم.

باريس سان جيرمان مستعد للتعاقد مع بوغبا

ويبدو باريس سان جيرمان مستعداً لدفع 45 مليون جنيه لتحرير لاعب خط الوسط من يونايتد، علماً بأن رفض عرض ناديه الجديد الذي سيتقاضى بموجبه 350 ألف جنيه أسبوعياً، أي بزيادة 100 ألف جنيه كل أسبوع عما يتقاضاه في عقده الحالي.

لكن الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا رفض هذا العرض من خلال وكيل أعماله مينو رايولا، حتى يجبر مانشستر يونايتد على بيعه إلى سان جيرمان خلال الفترة القادمة.