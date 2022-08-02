بوغبا يرفض التدخل الجراحي من أجل فرنسا ويوفنتوس

رفض النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا الخضوع لعملية جراحية ستهدد مشاركته في كأس العالم قطر 2022 بحيث يخضع لسلسة علاجات تحفظية خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من المشاركة مع يوفنتوس ومنتخب بلاده في أقرب وقتٍ ممكن.

وقرر صاحب الـ 29 عاماً العودة إلى يوفي مطلع الصيف في صفقة مجانية بعد وصول رحلته مع مانشستر يونايتد إلى نهايتها.

لكن الآمال التي كانت معقودة على الفرنسي تلاشت سريعاً عقب إصابته في الركبة اليمنى خلال التدريبات الأسبوع الماضي ليصبح غيابه عن الملاعب لفترة مطولة أمراً لا مفر منه بحال خضوعه للجراحة مع اقتراب ركلة بداية كأس العالم قطر 2022 في نوفمبر.

وعنت الجراحة ابتعاد لاعب خط الوسط عن المنافسات قرابة 5 أشهر أي أنه سيغيب بالتأكيد في هذه الحالة عن منافسات المونديال القطري.

إلا أن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت اليوم الثلاثاء أن بوغبا وطاقمي يوفنتوس ومنتخب فرنسا الطبيين اتفقوا على إخضاع اللاعب لسلسة علاجات تمتد لخمسة أسابيع سيكون بإمكانه بعدها العودة إلى الملاعب مبدئياً.

وبعد أيام سادت فيها الشكوك حول مصير الفرنسي، زار نجم يونايتد السابق أخصائياً في ليون أكد إمكانية رجوعه إذا ما التزم بالبرنامج التدريبي المقترح.

وسيعمل بوغبا في قاعة التدريب والمسبح خلال المرحلة الأولى، على أن يتدرب منفرداً في الملعب بعد ذلك.