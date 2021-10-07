بوغبا يريد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مواطنها النجم الدولي بول بوغبا يريد تمديد عقده مع مانشستر يونايتد.

وارتبط لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عاماً بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد مراراً خلال الأشهر والأعوام الماضية في ظل اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس بتوقيعه.

لكن الفائز بكأس العالم 2018 بات يطمح في تجديد عقده مع فريق الشياطين الحمر ليصبح أحد اللاعبين ذوي الأجور الأضخم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتهي عقد بوغبا الحالي مع مانشستر يونايتد في 30 يونيو من عام 2022.

يذكر أن النجم الفرنسي عاد إلى إنجلترا بعد 4 مواسم ناجحة قضاها في صفوف يوفي وبرز معه فيها.