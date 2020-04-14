بوغبا يشعل الأجواء بالهجوم على منتقديه

اشتعل الجدل بين جماهير الكرة الإنجليزية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم توقف المنافسة لظروف تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب تصريحات بول بوغبا (27 عاماً)، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، والتي أعلن فيها أنه لا يعرف من هو غرايم سونيس لاعب خط وسط ليفربول السابق، والذي وجه له انتقادات كثيرة هذا الموسم، بعدما خاض الفرنسي 8 مباريات فقط بسبب الإصابة.

وقال بوغبا لموقع "بودكاست يونايتد": "لم أكن أعرف حتى من هو سونيس حقاً، سمعت أنه كان لاعباً رائعاً وأشياء من هذا القبيل، وأنا أعرف الوجه لكن ليس الاسم، أحب مشاهدة مباريات الكرة، لكني لا أبقى بعد المباراة لأستمع إلى ما يقوله النقاد، أحب فقط التركيز على كرة القدم".

ورد الاسكتلندي سونيس، والذي فاز بثلاث كؤوس أوروبية وخمسة ألقاب في الدوري وثلاث كؤوس للدوري بينما كان مع ليفربول، على بوغبا عبر "سكاي سبورتس" اليوم الثلاثاء: "أنا سعيد بهذا، وأقدم كرة قدم تقول ضع ميدالياتك على الطاولة، وأنا لدي طاولة كبيرة".

ولم يلعب بوغبا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا، منذ تعرضه لانتكاسة بعد جراحة في القدم، لكن هذا لم يمنعه من أن يكون موضوعاً لوسائل الإعلام.

وتم ربط لاعب خط وسط يوفنتوس السابق، بالابتعاد عن أولد ترافورد، كلما أعيد فتح نافذة الانتقالات وغالباً ما يسأل عن مستقبله في المؤتمرات الصحفية، على الرغم من إصابته الطويلة.

ولعل مستقبل بوغبا الغامض، يجعله أكثر حدة في التعامل مع النقد، وأعترف سابقاً أنه لا يرغب في مقابلة الأشخاص الذين ينتقدونه بشدة، وقال: "أعتقد أن النقد، سببه أنهم يفتقدونني، لست شخصاً ينظر دائماً إلى سكاي سبورتس نيوز، ويوماً من الأيام، ربما سألتقي بهم، وأسألهم لأني أريد حقاً معرفة سبب النقد".

وأضاف: "إذا كانوا يريدون التحدث، فيسمح لهم، لأن وظيفتهم الحديث، اعتدت على ذلك، لم يعد يزعجني، من الجيد سماع أشياء جيدة بدلاً من الأشياء السيئة، لكن عندما تلعب كرة القدم، فأنت تعرف نفسك، هذا ما يريده مديرك ورفاقك في الفريق، والباقي مجرد كلام".