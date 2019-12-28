بوغبا يطالب رايولا بإعادته ليوفنتوس

يرغب النجم بول بوغبا، في العودة إلى يوفنتوس الذي رحل عنه في صيف 2016 صوب مانشستر يونايتد.

ولم تسر الأمور مع الشياطين الحمر بالشكل الأمثل، من حيث المنافسة على البطولات، وهو ما دفع الفرنسي لمطالبة وكيل أعماله مينو رايولا، بمواصلة المفاوضات مع يوفي، وفقاً لصحيفة «توتوسبورت» الإيطالية.

ولم يشارك بوغبا مع مانشستر يونايتد، إلا في 8 مباريات بجميع المسابقات، هذا الموسم، صنع خلالها هدفين فقط، خاصةً أنه غاب لفترة طويلة بسبب عدة إصابات في الكاحل، وعاد مؤخراً فقط للملاعب.

وخاض النجم الفرنسي 178 مباراة بقميص يوفنتوس، خلال السنوات الأربع التي قضاها في تورينو، وسجل 34 هدفاً وقدم 40 تمريرة حاسمة.