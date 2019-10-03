بوغبا يغيب عن مواجهتي فرنسا أمام آيسلندا وتركيا

أعلن ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن القائمة التي ستواجه منتخبي آيسلندا وتركيا ضمن تصفيات يورو 2020 خلال الشهر الجاري.

شهدت اللائحة شهدت تواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان رغم إصابته الأخيرة، ونجم وسط تشيلسي نغولو كانتي.

على الجانب الآخر، لم يتم استدعاء بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، لعدم اكتمال لياقته بعد.

وجاءت القائمة المستدعاة كالتالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس، ستيف مانداندا، ألفونس آريولا.

الدفاع: لوكاس هيرنانديز، لوكاس دينيه، رافاييل فاران، كليومن لونغليه، بريسنيل كيمبيمبي، كيرت زوما، ليو دوبوا، بينجامان بافار.

الوسط: نغولو كانتي، تانغي ندومبيلي، موسى سيسوكو، بليز ماتويدي، كورنتين توليسو.

الهجوم: أوليفيه جيرو، كيليان مبابي، أنتوان غريزمان، كينغزلي كومان، وسام بن يدر، جوناثان إيكوي، توماس ليمار.

يذكر أن فرنسا ستواجه آيسلندا يوم الجمعة 11 أكتوبر، قبل التوجه لمواجهة تركيا الاثنين في الـ 14 من نفس الشهر.