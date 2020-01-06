بوغبا يفكر في عرض إنتر

كشف تقرير بريطاني، أمس الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد.

فوفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، دفع أنتونيو كونتي، مدرب النيراتزوري إدارة ناديه للانقضاض على الفرنسي، من أجل التفوق على يوفنتوس الساعي بدوره لاستعاده نجمه السابق.

وأشارت إلى أن مانشستر يونايتد أبلغ إنتر بأنه يريد ضم المهاجم لاوتارو مارتينيز، قبل السماح بانتقال بوغبا إلى سان سيرو.

وأوضحت الصحيفة أن بوغبا أعطى الضوء الأخضر للانضمام إلى إنتر تحت قيادة كونتي، الذي سبق أن عمل معه خلال فترة وجودهما في يوفي.

وشددت على أن نجم الوسط الفرنسي يفضل العودة إلى إيطاليا بدلاً من الانتقال إلى الدوري الإسباني وتمثيل ريال مدريد، لا سيما أنه سيلعب تحت قيادة كونتي.

يذكر أن فكرة تفريط إنتر بمارتينيز تبدو مستبعدة رغم التقارير التي نشرتها ميرور كونه يشكل شراكة استثنائية مع زميله روميلو لوكاكو في خط الهجوم.