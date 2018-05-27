بوغبا يقترب من العودة ليوفنتوس

بول بوغبا

أكدت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن النجم بول بوغبا قريب من العودة لصفوف يوفنتوس، حيث أشارت إلى أن وكيل أعمال الدولي الفرنسي يلعب دوراً كبيراً في إتمام الصفقة.

وقالت الصحيفة أنه على الرغم من نفي جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي للنادي الإيطالي، الا أن مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا يعمل بشكل مكثف سعياً منه لإعادة موكله إلى تورينو.

وأكدت "توتو سبورت" ان الأمور قد تكون معقدة بعض الشيء نظراً لارتفاع أجر لاعب الوسط الفرنسي رفقة مانشستر يونايتد، الا أنها ذكرت أن الطرفين قد يتفقان في النهاية على تخفيض راتب بوغبا إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد بحال عودته للبيانكونيري.

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يذكر أن صاحب الـ 25 عاماً كان قد انتقال ليونايتد قادماً من يوفي مقابل حوالي 105 مليون يورو العام قبل الماضي.

وتفكر إدارة النادي الإنجليزي في تعويض بوغبا بسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو الذي سيتجاوز سعره حاجز الـ 100 مليون يورو وفقاً لما يطالب به كلاوديو لوتيتو رئيس النادي من أجل التخلي عن النجم الصربي الشاب صاحب الـ 23 عاماً.