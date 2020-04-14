بوغبا يكشف عن نبوءة والدته التي تحققت

كشف النجم بول بوغبا عن نبوءة والدته التي تحققت بعودته إلى مانشستر يونايتد بعد رحيله عام 2012 عن أولد ترافورد للانضمام إلى يوفنتوس.

وكان الفرنسي قد رحل عن الشياطين الحمر في صيف 2012 في صفقة انتقال حر إلى الفريق الإيطالي باحثاً عن المشاركة مع الفريق الأول بعدما كان خارج حسابات المدير الفني أليكس فيرغسون في ذلك الوقت.

ورغم مغادرته لمانشستر إلا أن والدته كانت تؤمن بعودته إلى النادي مجدداً في المستقبل، كما كشف بوغبا في حوار مع إذاعة فريقه، حيث قال: «قالت أمي لي دائماً ستذهب إلى مكان ما لكنك ستعود، كانت دائماً تقول ذلك، أنتم تعلمون الأمهات والأشياء التي يقولونها، قالت ستعود هنا لا تقلق، وكان هذا بعد مغادرتي ليونايتد مباشرة».

وأضاف: «قالت لي ستعود إلى مانشستر لا تقلق وعدت».