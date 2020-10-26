بوغبا ينفي اعتزاله تمثيل فرنسا دولياً ويلوم وسائل الإعلام

رد لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا على الشائعات التي تم تناقلها بخصوص اعتزاله تمثيل منتخب فرنسا رداً على تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بخصوص واقعة مقتل معلم بأحد المدن الفرنسية.

وانتشرت تقارير تشير إلى اتخاد بوغبا قراراً بعدم اللعب مجدداً مع الديوك بسبب ما قاله رئيس فرنسا في أعقاب حادثة قتل المدرس سامويل باتي على يد متطرفين.

ونشر لاعب الوسط عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة لأحد التقارير من صحيفة "ذا سن" وكتب عليها: "أخبار كاذبة"، وأضاف أنه ضد جميع أنواع الإرهاب والتمييز، وسيقوم برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.

وأثارت الحادثة الأليمة الخاصة بمقتل المعلم وما تلى الأمر من تصريحات لماكرون عاصفة من الجدل حول العالم، ليس فقط في الأوساط الفرنسية.

وشارك بوغبا مع منتخب فرنسا في 72 مباراة وسجل 10 أهداف خلالها، وكان ضمن الفريق الذي بلغ نهائي يورو 2016، والفائز بمونديال 2018.

وابتعد لاعب الوسط عن التشكيل الأساسي لفريقه في الأسابيع الماضية، الأمر الذي لم يعطه مدرب الفريق أولي غونار سولشاير اهتماماً كبيراً.

ويلتقي مانشستر يونايتد الأربعاء مع لايبتزيغ لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على باريس سان جيرمان باللقاء الأول بنتيجة 2-1.