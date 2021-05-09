بوغبا يوجه رسالة دعم لفلسطين

وجه بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، رسالة طالب فيها بضرورة تحقيق السلام والحب، مشيراً إلى أنه يصلي من أجل فلسطين عقب الأحداث التي شهدتها القدس.

وكتب بوجبا، في "ستوري" عبر حسابه على "إنستجرام" بعد مواجهة أستون في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد: "العالم يحتاج للسلام والحب. سيحل العيد قريباً فدعونا نحب بعضنا البعض".

وأضاف في "هاشتاج": "صلوا من أجل فلسطين".

وشارك بوغبا مع يونايتد في الفوز الذي حققه على أستون فيلا بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ارتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 70 نقطة في المركز الثاني.