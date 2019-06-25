بوفال: مصلحة المغرب أهم من مشاركتي أساسياً

أكد سفيان بوفال نجم المنتخب المغربي والمحترف في صفوف سيلتا فيغو، أنه لا يضع ضمن حساباته اللعب أساسياً أو الدخول كبديل في مباريات الأسود في كأس أمم إفريقيا 2019، بقدر ما تهمه مصلحة منتخب بلاده بالدرجة الأولى.

وشارك بوفال في الشوط الثاني من المباراة أمام ناميبيا، وقال: “لا أعير اهتماماً للوضع سواء شاركت أساسياً أو دخلت كبديل، ما يهمني بالدرجة الأولى هو مصلحة المغرب وأن يحقق الانتصار.

“حين التحقت بالمنتخب قبل كأس أمم إفريقيا، لم أضع المشاركة أساسياً كشرط حتى أكون حاضراً واحترامي كبير لاختيارات المدرب (هيرفي) رونار.

“نحن نعمل كمجموعة ونتعاون فيما بيننا ودخولي في آخر نصف ساعة لمواجهة ناميبيا كان قراراً فنياً احترمته وأنا جاهز لكل الأدوار التي تطلب مني”.

واختتم: “لم تكن المباراة سهلة ولا وجود في البطولة لمنتخبات ضعيفة على الورق وأخرى قوية”.

من جانبه اعترف كريم الأحمدي لاعب وسط منتخب المغرب، بالصعوبات التي واجهت أسود الأطلس أمام ناميبيا، مشيراً إلى أن الانتصار تطلب مجهوداً كبيراً من اللاعبين.

وقال الأحمدي: “تطلب الانتصار مجهوداً كبيراً من كافة اللاعبين، كان الأمر في غاية الصعوبة.

“بالفعل لم تكن الأمور سهلة كما توقعها البعض، هذه الصعوبات عانى منها أيضاً منتخب مصر في مباراة الافتتاح أمام أنصاره وعانت منها نيجيريا.

"المباريات الأولى عادة ما تكون معقدة وتتطلب كثيراً من الصبر والحذر، في نهاية المطاف تجاوزنا كل المعيقات وانتصرنا بالكيفية التي تابعها الجميع.

"3 نقاط مع الانطلاقة تبقى محفزة وإيجابية على جميع الأحوال وبالتدريج سنضبط أمورنا ونتحسن”.

واختتم الأحمدي تصريحاته: “عامل الحرارة كان مهماً أيضاً خلال هذه المباراة في التأثير علينا بشكل سلبي، نحن نتأقلم يوماً بعد يوم مع هذه الأحوال المناخية”.