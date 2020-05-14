بوفال يتفوق على ميسي ونيمار هذا الموسم

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قائمة أكثر اللاعبين المراوغين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، وجاء على رأس القائمة، الدولي المغربي سفيان بوفال نجم ساوثهامبتون.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار، أن المغربي، قام هذا الموسم ما معدله 11.5 مراوغة كل مباراة.

أما المركز الثاني فكان من نصيب نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب باريس سان جيرمان، بمعدل 10.9 مراوغة كل مباراة، فيما جاء الفرنسي (الجزائري) حسام عوار نجم ليون في المرتبة الثالثة، برصيد 10.4 مراوغة في كل مباراة.

وحل مهاجم نيوكاسل، ألان سانت ماكسيمين، في المركز الرابع (9.8 مراوغة كل مباراة)، ومن بعده ويلفريد زاها (9 مراوغات كل مباراة).

ودخل النجم ليونيل ميسي قائد برشلونة، أفضل لاعب في العالم 6 مرات، قائمة العشرة الآوائل، باحتلاله المرتبة التاسعة، بمعدل 8.3 مراوغة في المباراة الواحدة، في حين لم يشمل التصنيف غريمه كريستيانو رونالدو.

يذكر أن بوفال البالغ 26 عاماً كان من أبرز اللاعبين الصاعدين في أوروبا عندما كان يلعب في ليل، لكن بمجرد انتقاله إلى ساوثهامبتون عام 2016، انطفأ بريقه.