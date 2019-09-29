بوفون: دوري أبطال أوروبا يحفزني على الاستمرار

تحدث جيانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، عن الدوافع التي تساعده على البقاء في الملاعب رغم التقدم في السن.

وشارك النجم المخضرم في مباراته الـ 903 مع الأندية أمام سبال، محطماً رقم أسطورة ميلان باولو مالديني.

وقال بوفون بعد المباراة: "من يظن أني عدت ليوفنتوس لتحطيم الرقم لا يعرفني، لا زلت أملك الرغبة لاختبار هذه المشاعر مع الجمهور والزملاء.

"بالنسبة لي حلم دوري الأبطال حافز كبير، أشكر الحياة لوجوده لأنه يشجعني على الاستمرار في اللعب، من الجيد البقاء والمحاولة من جديد.

"لا يوجد اتفاق أن أشارك أوروبياً، أنا ألعب عندما يحتاجني المدرب، لا أحتاج للحديث عن علاقتي مع (فويتشيك) تشيزني، الأمور واضحة".

وقارن بوفون بين المدرب الحالي ماوريتسيو ساري والسابق ماسيميليانو آليغري: "كل منهما له فلسفة مختلفة، لكن المهم دائماً النتائج، آليغري مايسترو، وساري مختلف.

"يحظى ساري بمساندة الفريق، هو دائماً غير راض، يذكرني بنفسي في الملعب، هذه مجموعة قادرة على تحقيق أمور كبيرة، ويمكنها التحسن أكثر".

ولا يزال بوفون يطارد رقم مالديني الخاص بالمشاركات في الدوري الإيطالي، إذ يملك 642 مباراة مقابل 647 لنجم ميلان.