بوفون: رحيل رونالدو عن يوفنتوس ليس مفاجئاً

أكد جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس السابق أن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف يجب ألا يفاجىء مشجعي الفريق.

وكما عاد "صاروخ ماديرا" إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد، فعل بوفون الأمر ذاته بالرجوع إلى بارما.

ماذا قال بوفون عن رونالدو ؟

وقال "سوبرمان" لإذاعة "راديو راي" الإيطالية: "أعتقد أن رحيله يجب ألا يفاجىء المشجعين، إنه يتمتع بسمعة لكونه محترفاً عظيماً يفكر بنفسه كثيراً.

"خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حقق العديد من الإنجازات العظيمة وسجل الكثير من الأهداف، لا أرى أن القرار الذي اتخذه غير منطقي، وإنما أعتقد أنه خيار مدروس.

"في نهاية الأمر، لا يوجد شيء غريب، أستطيع أن أقول أموراً جيدة عن كريستيانو، إنه محترف يقدم كل ما بجعبته، ظن أن له الحق في الرحيل."