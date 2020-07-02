بوفون على عتبة رقم أسطوري

كشف تقرير صحفي إيطالي الخميس، عن رغبة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، في المشاركة في مباراة فريقه أمام تورينو بالديربي، من أجل تحقيق رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري الإيطالي.

ويستقبل يوفي جاره تورينو السبت المقبل، على ملعب آليانز ستاديوم، ضمن مباريات المرحلة 30.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، بات بوفون على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ الدوري الإيطالي.

وفي حال مشاركة "سوبرمان" في المباراة سيسجل ظهوره رقم 648 في الدوري الإيطالي، وسيتخطى باولو مالديني أسطورة ميلان، الذي شارك في 647 مباراة بالمسابقة.

ومدد يوفنتوس عقد بوفون لموسم إضافي، وبالتالي سيتواجد في قائمة الفريق الموسم المقبل لتستمر مغامرته في الملاعب الإيطالية، التي بدأت عام 1995، وقطعها لمدة موسم واحد، انتقل فيه إلى باريس سان جيرمان.