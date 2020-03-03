بوفون لم يقرر مصيره مع يوفنتوس

أكد سيلفانو مارتينا، وكيل الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، أن قائد يوفنتوس السابق لم يقرر بعد موقفه من تجديد عقده مع السيدة العجوز.

وقال مارتينا في تصريحات نشرها موقع "توتوميركاتو" الإيطالي حول موقف موكله من تجديد عقده: «لم نناقش هذه المسألة حتى الآن، لم يحسم بوفون قراره حتى الآن، لكنه سيقرر في وقت لاحق، إنه يبدو على ما يرام».

وكان بوفون عاد إلى يوفنتوس في يوليو الماضي بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين، بعدما غادر لموسم إلى باريس سان جيرمان الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

من ناحية أخرى، عادل بوفون الرقم المسجل باسم الأسطورة السابق باولو مالديني كأكثر اللاعبين مشاركة في الدوري الإيطالي خلال مواجهة سامبدوريا في ديسمبر الماضي برصيد 647 مباراة.