بوفون يرحب بفكرة الانضمام لبورتو

أكد سيلفيو مارتينو وكيل أعمال الحارس جيانلويجي بوفون، ترحيب موكله بالانتقال إلى بورتو هذا الصيف.

وقرر الدولي الإيطالي السابق عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بحثاً عن فرصة جديدة داخل أوروبا، كما رفض فكرة الاعتزال.

ويحتاج بورتو لحارس جديد، نظراً للاعتزال المتوقع لإيكر كاسياس، بعد معاناته مؤخراً من أزمة قلبية.

وقال وكيل بوفون عن إمكانية خلافة القديس: "فكرة الانتقال لبورتو تبدو مثيرة جداً لجيجي.

"لا توجد أي عروض جدية حتى الآن على الطاولة ولم نلتقي بأحد أيضاً".

تابع: "على كل حال بوفون يرحب كثيراً بهذا الأمر، فنحن نتحدث هنا عن نادٍ عظيم يشارك في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن بوفون ظهر في 25 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان في جميع البطولات الموسم الماضي.