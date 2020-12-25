بوفون يطالب فيفا بتغيير قواعد كرة القدم بسبب ميسي

طالب جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتغيير قواعد كرة القدم بشأن حصول اللاعب على ركلة جزاء بسبب ليونيل ميسي.

وقال بوفون في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام: "على فيفا تغيير قواعد كرة القدم حتى يحصل اللاعب على ركلة جزاء بعد كل مخالفة صغيرة داخل منطقة الجزاء من أجل أن يحاول أحدهم الوصول لرقم ميسي، إنه إنجاز خيالي، إنجاز جميل، إنجاز من الصعب تكراره".

وأضاف الحارس الإيطالي: "‏عندما أواجه ميسي أستعد للمباراة بشكل مختلف، لأني لا أواجه لاعباً عادياً، حتى أنا الذي أعتبر نفسي جيداً في حراسة المرمى، أريد أن أجعل حياته صعبة ضدي.

"‏أن أكون جزءاً من رقم ميسي القياسي بغض النظر عن الإحباط عندما سجل، كان أمراً لا مفر منه، ربما بعد 30-40-50 عاماً من اليوم، سيولد لاعب مثله".

وتأتي هذه التعليقات بعد وصول ميسي للهدف 644 مع برشلونة، متجاوزاً رقم الأسطورة بيليه، ليصبح الأرجنتيني أكثر لاعب في التاريخ يسجل أهدافاً لفريق واحد.