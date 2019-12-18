بوفون يقترب من تجديد عقده مع يوفنتوس

كشفت تقارير إيطالية أن الأسطورة جيالويجي بوفون قائد يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق اقترب من تجديد عقده مع البيانكونيري.

جاء هذا وفقاً لموقع "كالتشيوميركاتو" الذي أكد أن العقد الجديد سيسمح لـ "جيجي" بالبقاء مع يوفي حتى نهاية الموسم القادم.

وينتهي العقد الحالي للنجم المخضرم مع نهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيكون حراً في يناير بالتوقيع لأي فريق لو أراد ذلك ولم يوقع على التجديد.

وترغب إدارة النادي في بقاء بوفون داخل غرف الملابس كقائد لعام آخر حتى لو كان دوره في الملعب قد انحصر مؤخراً.

وسيشارك بوفون في مباراته 647 بالدوري الإيطالي اليوم لو شارك أساسي أو حتى كبديل أمام سامبدوريا في لقاء المرحلة الـ 17.

وبحال شارك الحارس المخضرم سيعادل الرقم التاريخي لباولو مالديني صاحب العدد الأكبر من المشاركات في تاريخ السيري آ، كما أنه يمتلك فرصة تاريخية لكسره في المستقبل القريب.

يذكر أن بوفون شارك في ست مباريات هذا الموسم في الدوري الإيطالي بواقع 540 دقيقة وبمباراة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.