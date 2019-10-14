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بوفون يكشف حواره مع رونالدو بعد هدفه المقصي الشهير

منشور 14 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 08:39
رونالدو يسجل هدفه التاريخي في شباك بوفون
رونالدو يسجل هدفه التاريخي في شباك بوفون

كشف جيانلوجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، عن الحوار الذي دار بينه وبين كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، في المباراة التي جمعت الفريقين في أبريل من عام 2018.

وسجل البرتغالي يومها هدفاً من ركلة مقصية على يوفنتوس وتلقى إشادة من جماهير البيانكونيري ليقرر بعدها الانضمام إلى بطل الدوري الإيطالي.

وقال بوفون في تصريحات صحفية: "بعد شعوري بالغضب لاستقبال الهدف توجهت إلى رونالدو وسألته عن عمره فأجاب مبتسماً: 33 عاماً، ليس سيئاً أليس كذلك؟

"إن لم تستطع قتالهم انضم لهم... كريستيانو لاعب رائع ويتفاعل بصورة جيدة مع زملائه ويقدم مستويات متميزة للغاية معنا.

"أتمنى أن يحقق الكرة الذهبية مرة أخرى فهذا يعد إنجاز آخر ليوفنتوس".

Via SyndiGate.info


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