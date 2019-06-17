بوفون يكشف سبب رحيله عن باريس سان جيرمان

قال حارس المرمى جيانلويجي بوفون أن باريس سان جيرمان قدم له عرضاً جيداً لتجديد عقده لموسم آخر لكنه رفضه لأنه لا يريد البقاء على دكة البدلاء.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن بوفون قوله في تصريحات أبرزتها صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: “أبلغوني قبل خمسة أشهر بأني سأكون الحارس الثاني في الموسم الجديد، وكان لدي ما يكفي من الوقت للتفكير، أدركت بأن ذلك لا يناسبني. عرضوا علي شروطاً جيدة، لكني رفضت التجديد، أحتاج للمشاعر والحماس، هذه ضرورة.

“أريد أن أشعر بأهميتي. مثل قبل عام، أنا في حالة جيدة وهادئ للغاية ويمكن أن تنتهي مسيرتي بعد عام، وربما بعد 15 يوماً، توجد لدي بالفعل بعض العروض المثيرة للاهتمام، لكن في حال لم أجد ما أبحث عنه، فبإمكاني أن أمنح نفسي عاماً للراحة أو تكريسه للتعليم”.