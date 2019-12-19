بوفون يواصل كتابة التاريخ

واصل الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة الإيطالية، وتمكن من معادلة رقم قياسي، وكسر آخر في مواجهة يوفنتوس وسامبدوريا في الدوري الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن مشاركة "جيجي" أمام سامبدوريا ضمن مباريات المرحلة الـ 17 من السيري آ والتي انتهت لمصلحة فريق "السيدة العجوز" بنتيجة 2-1، كانت رقم 647 للحارس البالغ 41 عاماً في البطولة.

وفتحت إصابة فويتشيك تشيزني حارس المرمى الأساسي للبيانكونيري وخروجه من القائمة المجال أمام بوفون للمشاركة في المباراة، وهو ما جعله يعادل رقم مواطنه باولو مالديني أسطورة أيه سي ميلان كأكثر لاعب ظهوراً في مباريات الدوري الإيطالي.

وبات بوفون أكثر لاعبي يوفي مشاركة في البطولة برصيد 479 مباراة، متفوقاً على زميله السابق في النادي والمنتخب أليساندرو ديل بييرو.

خاض الحارس المخضرم في بداية مسيرته 168 مباراة في الدوري بقميص بارما، لكن منذ تعاقده مع يوفنتوس، ومع رحيله إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط كان قريباً من رقم ديل بييرو بـ 472 مباراة مقابل 478 مباراة للمهاجم، ومع وعودته مرة أخرى لارتداء القميص الأبيض والأسود الموسم الحالي، تمكن من المشاركة في 8 مباريات منها 7 مباريات في الدوري، ليتجاوز رقم زميله السابق بمباراة واحدة.