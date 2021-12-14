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بوكا جونيورز يهزم برشلونة ويفوز بكأس مارادونا

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 10:43
بوكا يظفر باللقب على حساب برشلونة
بوكا يظفر باللقب على حساب برشلونة

ظفر بوكا جونيورز الأرجنتيني بلقب كأس مارادونا على حساب نظيره برشلونة الإسباني اليوم الثلاثاء بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 عقب تعادلهما بهدف لمثله في الزمن الأصلي.

وأقيمت المباراة على ملعب مرسول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية لتكريم الأسطورة الراحل دييغو أرماندو مارادونا.

تقدم البارسا أولاً عن طريق الشاب فيران جوتغلا مع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 52 تحديداً.

لكن إيزيكييل زيبايوس أدرك التعادل للفريق الأميركي الجنوبي في الدقيقة 77.

واحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح في نهاية المطاف والتي ابتسمت لبوكا جونيورز ليتوج باللقب في الرياض.

يذكر أن هذا هو اللقاء الأول للعائد داني ألفيش مع برشلونة إذ أنه خاض جميع دقائق المباراة وظهر بصورة جيدة وتسبب بالهدف الأول لفريقه.

تشكيلة برشلونة التي خاضت اللقاء
تشكيلة برشلونة التي خاضت اللقاء
كلمات دالة:برشلونةبوكا جونيورزكأس مارادونادييغو مارادوناملعب مرسول باركالرياضالسعوديةداني ألفيش

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