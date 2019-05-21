بوكيتينو مرشح لتدريب بايرن ميونيخ

يرغب بايرن ميونيخ في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام لخلافة نيكو كوفاتش وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ويبدو مدرب سبيرز الهدف الرئيسي لبايرن من أجل خلافة كوفاتش، الذي يدخل أيضاً دائرة اهتمام يوفنتوس لتعويض ماسيميليانو آليغري الذي أعلن رحيله بدوره نهاية الموسم.

وأشار الموقع أن كوفاتش قد يغادر بطل ألمانيا في الفترة المقبلة رغم حصده لقب الدوري المحلي في أول موسم له مع البافاري.

وألمح بوكيتينو في الفترة الماضية لإمكانية رحيله عن توتنهام نهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام من قبل يوفنتوس وبايرن ميونيخ وميلان.