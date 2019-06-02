بوكيتينو يتجنب الحديث عن مستقبله

تجنب ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الحديث عن مستقبله بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أن الوقت ليس مناسباً لمناقشة الموضوع.

وخسر سبيرز السبت أمام ليفربول بهدفين نظيفين، لتتحدث وسائل الإعلام عن احتمالية مغادرة بوكيتينو إلى يوفنتوس أو مانشستر سيتي.

وقال المدرب الأرجنتيني للإعلام بعد المباراة: "ليست اللحظة المناسبة للحديث في الأمر، بعد خمس سنوات المشروع يتحدث بوضوح، بلغنا مستويات عالية وخضنا نهائي دوري الأبطال.

"يمكنكم تفسير الأمور كما تريدون، الآن نحتاج للهدوء وإيجاد البسمة مجدداً، سنجد الوقت المناسب لمناقشة الأمر، البعض يقارنني بغيري، لكن مشروعي مختلف عن بقية الفرق".

وتم ترشيح بوكيتينو لخلافة ماسيميليانو آليغري في يوفنتوس أو بيب غوارديولا بمانشستر سيتي حال قرر الأخير المغادرة لتدريب البيانكونيري.

ويعمل بوكيتينو مع توتنهام منذ خمس سنوات وقت انضمامه للفريق في 2014 قادماً من ساوثهامبتون.