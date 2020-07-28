بوكيتينو يرفض تدريب برشلونة

رفض المدرب ماوريسيو بوكيتينو، تدريب برشلونة خلفاً لكيكي سيتيين المرشح للرحيل نهاية الموسم.

وقد يلجأ البارسا لإقالة سيتيين، في حال عدم الفوز بدوري أبطال أوروبا، خاصةً بعد ضياع لقبي الليغا وكأس الملك.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن بوكيتينو ليس على استعداد لتولي تدريب برشلونة، نظراً لارتباطه الوثيق بفريقه السابق إسبانيول، الغريم التقليدي للبارسا في إقليم كتالونيا.

ولا يشغل بوكيتينو أي منصب منذ رحيله عن تدريب توتنهام، حيث فضل الانتظار لنهاية الموسم، وتولي قيادة فريق من نقطة الصفر.

ويعتبر الثلاثي، رونالد كومان ولوران بلان وتشافي هيرنانديز، أبرز المرشحين لخلافة سيتيين وفقاً لتقارير إعلامية.

يذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة نابولي، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، على ملعب كامب ناو، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى (1-1).