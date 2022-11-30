بولندا ترافق الأرجنتين إلى دور الـ 16 من كأس العالم رغم الخسارة

ضمن منتخب الأرجنتين التأهل في صدارة المجموعة الثالثة بعد فوزه المقنع اليوم الأربعاء على غريمه البولندي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ستاد 974.

وتأهل المنتخب الأوروبي كذلك عن المجموعة بعد احتلاله المركز الثاني مع نهاية دور المجموعات.

أهدر النجم ليونيل ميسي ركلة جزاء لبطل كوبا أميركا قبل نهاية الشوط الأول بـ 6 دقائق تصدى لها الحارس فويتشيك تشيزني بمهارة.

الأرجنتين تتألق في الشوط الثاني

تقدم المنتخب الأرجنتيني سريعاً بعد بداية الحصة الثانية بهدفٍ سجله لاعب خط الوسط أليكسيس ماك آليستر (46).

وبعد قرابة 20 دقيقة، أكد الشاب جوليان ألفاريز فوز المنتخب الأميركي الجنوبي بهدفٍ ثانٍ.

الأرجنتين وبولندا تتأهلان

بهذا الانتصار، رفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد البولنديين عند 4 نقاط في المركز الثاني.

ضمن المجموعة نفسها، فاز المنتخب المكسيكي على نظيره السعودي بهدفين لهدف ليرفع فريق المدرب جيراردو مارتينو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

أما المنتخب السعودي فبقي رصيده ثابتاً عند 3 نقاط ليتراجع بدوره إلى المركز الرابع والأخير.

وتساوى المكسيكيون مع البولنديين برصيد النقاط، لكن فارق الأهداف منح روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه بطاقة التأهل.

مواجهتا دور الـ 16

سيلاقي ميسي وزملاؤه في الدور القادم المنتخب الأسترالي ثاني المجموعة الرابعة، فيما يواجه البولنديون منتخب فرنسا حامل اللقب ومتصدر المجموعة الرابعة.