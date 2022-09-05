بول بوغبا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022

بات نجم خط الوسط الفرنسي بول بوغبا المنتقل حديثاً ليوفنتوس مهدداً بالغياب عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 نظراً لضرورة خضوعه لجراحة في الركبة.

ولم ينجح صاحب الـ 29 عاماً في المشاركة مع يوفي منذ انطلاق الموسم الجديد في ظل إصابته التي تعرض لها خلال الفترة الاستعدادية.

ورغم محاولات تفادي إخضاع نجم خط الوسط للتدخل الجراحي، تبين أن مرحلة علاجه السابقة لم تتكلل بالنجاح.

آليغري يستبعد مشاركة بوغبا مع يوفنتوس خلال عام 2022

أكد ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس في تصريحات قبل مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا غداً الثلاثاء أن اللاعب لن يشارك مع الفريق الإيطالي في أي مباراة فيما تبقى من العام الحالي.

وتوقع المدير الفني عودة نجم مانشستر يونايتد السابق للبيانكونيري في شهر يناير المقبل.

يذكر أن منتخب فرنسا يخوض المباراة الأولى في المونديال القطري في 22 نوفمبر القادم أمام نظيره الأسترالي،

وتعني تصريحات آليغري أن مشاركة بوغبا مع منتخب الديوك في كأس العالم باتت موضع شك كبير.