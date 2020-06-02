بول بوغبا ينتفض لنصرة جورج فلويد

ندد بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بالعنصرية ضد السود، على خلفية مقتل الأميركي ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد.

وقال الدولي الفرنسي في بيان عبر «فايسبوك»، الاثنين: «خلال الأيام القليلة الماضية، فكرت كثيراً في كيفية التعبير عن مشاعري بشأن ما يجري في مدينة مينيابوليس.

«شعرت بمزيج من الغضب والشفقة والكراهية والألم والسخط والحزن.

«أشعر بالحزن على جورج فلويد والسود الذين يعانون من العنصرية كل يوم، في الملاعب والعمل والمدرسة وفي كل مكان.

«لا بد أن يتوقف هذا الأمر، مرة وإلى الأبد، ليس غداً ولا في اليوم التالي، هذا يجب أن يتوقف اليوم.

«لا يمكن التسامح في الممارسات العنصرية بعد اليوم، لا أستطيع ولا أريد أن أتسامح، نحن لن نتسامح».

وتشهد مدن أميركية احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل الشاب ذي الأصول الإفريقية على يد الشرطة أثناء اعتقاله.