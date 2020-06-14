بونوتشي: رونالدو لاعب عظيم حتى لو أهدر ركلة جزاء

دافع ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس، عن زميله كريستيانو رونالدو، وذلك بعد فشل نجم ريال مدريد السابق في تنفيذ ركلة جزاء، بالمباراة أمام ميلان الجمعة ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وأهدر البرتغالي ركلة جزاء ليتعادل يوفي دون أهداف مع 10 لاعبين من ميلان، الجمعة، لكن عملاق مدينة تورينو نجح في بلوغ نهائي كأس إيطاليا بعد استئناف الموسم عقب توقف 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وصعد يوفنتوس للنهائي المقرر، الأربعاء المقبل، بقاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 في مباراة ذهاب نصف النهائي، التي أقيمت في 13 فبراير الماضي.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن ليوناردو بونوتشي قوله حول ركلة الجزاء التي أهدرها رونالدو: “حتى اللاعبون العظماء يضيعون مثل هذه الركلات”.

وأضاف: “رونالدو مهم لنا كثيراً فهو يزيد من الضغط على دفاعات الفريق الخصم، ولكنه لم يكن محظوظا في تنفيذ ركلة الجزاء بخلاف حارس مرمى ميلان جانلويجي دوناروما”.

وتابع قائلاً: “لا زلنا ننظر لرونالدو كلاعب عظيم في فريق رائع”، مشيراً إلى أن جلّ اهتمام يوفنتوس منصب الآن على مباراة الأربعاء القادم، حيث سيواجه الفريق الفائز من مباراة نابولي وإنتر ميلان، اللذين سيلتقيان السبت.

وكان يوفنتوس قد حصل على ركلة جزاء في المباراة بالدقيقة 16 بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد وجود لمسة يد في المنطقة، لكن البرتغالي أهدرها بعد أن اصطدمت بالقائم.

وبعدها مباشرة طُرد آنتي ريبيتش مهاجم ميلان بسبب مخالفة عنيفة ضد دانيلو ليلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين لأكثر من 70 دقيقة.

لكن ميلان تماسك رغم أنه لم ينجح في خطف أي هدف كان سيصعد به إلى النهائي.