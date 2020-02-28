بويول: أتمنى فوز برشلونة بالكلاسيكو

قال قائد برشلونة السابق كارليس بويول أن مواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ستكون صعبة ومفتوحة على كل الاحتمالات.

ويحل البارسا ضيفاً ثقيلاً على ريال مدريد الأحد القادم في صدام الكلاسيكو الذي سيؤثر بشكل كبير على المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وحول ذلك، تمنى بويول فوز برشلونة، لكنه في نفس الوقت، أكد أن المباراة لا تمتلك طرفاً أقوى وآخر أضعف.

وأوضح: "لدى برشلونة وريال مدريد فرق رائعة ولاعبون غير عاديين دائماً. صحيح أنهم لم يقدموا أفضل ما لديهم كما كنا معتادين، وكلاهما ودع كأس ملك إسبانيا ويقدم نتائج مهتزة، إلا أن قيمة المباراة تبقى كما هي.

"الكلاسيكو يأتي في وقت صعب، مع بداية المراحل الإقصائية لدوري أبطال أوروبا وفترة إرهاق اللاعبين وبدء مرحلة الحسم للموسم.

"ستكون المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات وأي فريق بإمكانه أن يحصل على نقاطها، لكن بالنسبة لي بالطبع أتمنى فوز برشلونة".