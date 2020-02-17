بويول: ميسي باقٍ في برشلونة حتى سن الـ 38 عاماً

توقع المدافع السابق كارليس بويول، أن يستمر ليونيل ميسي، في برشلونة حتى آواخر الثلاثينات من عمره.

ورفض الإسباني الذي لعب سنوات طويلة جنباً إلى جنب مع "ليو" في البارسا، قبل أن يعتزل عام 2014، الإشاعات التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً حول إمكانية رحيل زميله السابق إلى مانشستر سيتي.

وظهرت الشائعات عقب توتر العلاقة بين ميسي والمدير الرياضي لبرشلونة، إيريك آبيدال.

لكن مع تصفية الثنائي لخلافهما وتجاوزه على ما يبدو، فإن بويول لا يرى أي سبب قد يدفع ميسي للرحيل عن برشلونة، بل توقع أن ينهي "البرغوث" مشواره في الفريق الكتالوني، الذي ترعرع ونشأ فيه.

وقال بويول لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لماذا نتحدث عن برشلونة بدونه (ميسي)؟ ما يزال في النادي، ويجب أن نتطلع للفوز بأكبر قدر ممكن من الألقاب معه"

وتابع المدافع الملقب بـ "قلب الأسد": "ميسي يبلغ من العمر الآن 32 عاماً، ويعتني بنفسه، ويمكنه اللعب حتى سن الـ 38 عاماً، أدركنا منذ البداية أنه لاعب مميز، لكنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية".

ولدى ميسي بند في عقده يسمح له بالمغادرة مع نهاية هذا الموسم، لكن قبل اتخاذه أي قرار، سينتظر ما ستؤول إليه نتائج البارسا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن ميسي تعهد مع بداية الموسم الحالي بجلب لقب دوري أبطال أوروبا إلى برشلونة هذا العام، وهو اللقب الذي لم يتوج به الفريق الكتالوني منذ عام 2015.