بويول يستغرب إقالة فالفيردي

أشاد كارليس بويول، قائد برشلونة السابق، بإيرنيستو فالفيردي المقال من تدريب الفريق مؤخراً، كما أبدى تعجبه من هذا القرار.

وقال بويول في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أشكر فالفيردي، بالنسبة لي أرى أنه قام بعمل رائع.

«أذكر سنواتي الأولى مع برشلونة التي كانت صعبة للغاية، مررنا بخمس سنوات دون التتويج ببطولة.

«أما فالفيردي، فقد فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين متتاليين، كما يتصدر جدول الليغا للموسم الثالث، وتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال، ورغم ذلك أُقيل من منصبه».

وأكد: «يجب أن أشكره كمشجع لبرشلونة على كل ما فعله، وعلى سلوكه».