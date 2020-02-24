بيانيتش جاهز للمشاركة أمام ليون

شارك ميراليم بيانيتش في تدريبات يوفنتوس الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام بريشيا منذ أيام.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي، الأحد، أن الدولي البوسني سيشارك أساسياً في مباراة يوفي وليون، ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وغاب بيانيتش عن مواجهة فريق السيدة العجوز أمام سبال ضمن الدوري الإيطالي، حتى يكون لائقاً لقمة دوري الأبطال، بطلب من مدربه ماوريتسيو ساري.

من ناحية أخرى، تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم غونزالو هيغواين لخوض المباراة، بسبب عدم قدرته على اللحاق بالتدريبات الجماعية حتى الآن.