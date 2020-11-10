بيانيتش رفض المخاطرة بالانتقال إلى يوفنتوس مبكراً

تحدث النجم ميراليم بيانيتش، لاعب وسط برشلونة عن رفضه سابقاً الانتقال إلى أندية أخرى، أثناء تواجده مع روما، مفصحاً عن السبب الرئيس وراء ذلك.

وأوضح البوسني خلال حوار أجراه مع قناة “كانال بلوس” الفرنسية، أنه حظي بفرصة حقيقية للانتقال إلى إنتر ميلان أثناء تواجده في روما، لكنه لم يعتقد أن الوقت حينها كان مناسباً.

وكشف بيانيتش أن الأمر نفسه تكرر مع بايرن ميونيخ، إذ لم يرد الانتقال إلى البافاري لأنه اعتقد أن الوقت غير مناسب أيضاً، موضحاً أنه كان بإمكانه كذلك الانضمام إلى يوفنتوس قبل الموعد الذي ارتدى فيه فعلياً قميص البيانكونيري بعامين.

وانتقل بيانيتش من روما إلى فريق السيدة العجوز صيف عام 2016، ليقضي ضمن صفوفه 4 سنوات قبل الرحيل إلى برشلونة هذا الصيف.

وفسر نجم الوسط قرار تأخير انتقاله إلى بطل الدوري الإيطالي قائلاً: “في ذلك الوقت اعتقدت أنه ليس الوقت المناسب، كنت سأخاطر بإهدار عامين في فريق يتواجد فيه الثلاثي بول بوجبا وأندريا بيرلو وآرتورو فيدال بشكل أساسي”.