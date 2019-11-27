بيانيتش: رونالدو أهم لاعب في يوفنتوس

يرى ميراليم بيانيتش لاعب وسط يوفنتوس أن زميله كريستيانو رونالدو هو أهم لاعب في الفريق هذا الموسم.

وتحدث البوسني لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، عقب فوز يوفي على أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، وقال في تصريحاته: "عانيت من بعض المشاكل العضلية أمام ليتشي، لكني الآن على ما يرام وكذلك كريستيانو رونالدو.

"عانى من بعض الآلام في ركبته، لكنه يبقى اللاعب الأهم في الفريق بعد هيمنته وسيطرته على المشهد في الفترة الأخيرة.

"أردنا احتلال صدارة المجموعة قبل نهاية دور المجموعات بمباراة وهذا ما حققناه، الآن علينا رؤية ما ستسفر عنه القرعة.

"يوفنتوس هو الفريق الوحيد في أوروبا الذي لم يخسر أي مباراة تنافسية، حيث فزنا بمعظمهم والأنظار تتجه نحو الفوز بالبطولة".

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، مقابل 7 لأتلتيكو مدريد، 6 بايرليفركوزن و3 للوكوموتيف موسكو.