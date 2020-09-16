بيانيتش سعيد بمزاملة ميسي في برشلونة

قال ميراليم بيانيتش إنه يتطلع للعب إلى جوار ليونيل ميسي قائد برشلونة، وذلك خلال تقديم لاعب الوسط البوسني مع ناديه الجديد أمس الثلاثاء بعد انتقاله من يوفنتوس.

وأصيب الدولي البوسني بفيروس كورونا وخضع للحجر الصحي قبل بدء التدريبات مع البارسا الأسبوع الماضي عقب انضمامه في يونيو الماضي مقابل 65 مليون يورو (77 مليون دولار).

وكان اللعب إلى جوار ميسي بمثابة عامل جذب، لكن قائد الأرجنتين حاول مغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات قبل أن يتراجع في النهاية.

وقال بيانيتش الذي سيرتدي القميص رقم 8 الذي كان يرتديه الأسطورة أندريس إنييستا وبعده آرتور الذي انضم مؤخراً إلى يوفنتوس: "لا يمكنني تخيل ميسي بقميص آخر، تصورت أن كل شيء سينتهي بشكل جيد. رغبتي كانت اللعب مع ميسي ولم يكن لدي أي شك بشأن ذلك".

وتعرض التعاقد مع بيانيتش البالغ عمره 30 عاماً لانتقادات في بعض الأوساط إذ تعج تشكيلة برشلونة بلاعبين متقدمين في العمر.

وأضاف بيانيتش: "كنت أتمنى أن أكون هنا وعمري ستة أعوام لكن هذا هو سوق الانتقالات، أملك مسيرة جيدة واحترم الأندية التي لعبت لها من قبل لكني انضممت إلى أكبرها وأنا سعيد بذلك.

"قرأت ما حدث مع ميسي. قصته مع النادي كانت مذهلة، إنه بطل، أعتقد أن النادي بيته. سنحاول الفوز بالألقاب معه".

وبينما لم يتم السماح لميسي بالرحيل عن كامب ناو، يعمل برشلونة على بيع آرتورو فيدال.

وأوضح رامون بلانيس المدير الرياضي لبرشلونة، الذي جلس إلى جوار بيانيتش خلال المؤتمر الصحفي، أن لاعب الوسط التشيلي بات قريباً من الرحيل وسط تقارير إسبانية وإيطالية تقول أنه سينتقل إلى إنتر ميلان.

وقال بلانيس: "فيدال في مفاوضات متقدمة للرحيل، أريد أن أوجه له الشكر على ما قدمه خلال آخر موسمين".